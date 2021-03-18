Мужчине было 50 лет

В жилом доме на Пересыпи случился пожар, который к сожалению, не обошелся без жертв

Подробнее о ЧП рассказали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net

Так, поздно вечером 17 марта на улице Петра Калнышевского, 3, горел одноэтажный частный дом.

Прибывшие на место спасатели приступили к тушению пожара и уже в 22:01 огонь был локализован, и полностью ликвидирован в 22:05 на площади 5 кв. м.

На пепелище было обнаружено тело хозяина, ему было 50 лет.

Огнем повреждено домашнее имущество, предполагаемая причина пожара и ущерб устанавливаются.

В тушении было задействовано две пожарные машины и восемь спасателей.

Не так давно мы сообщали, что в Одессе жителей многоэтажки разбудил трагический пожар.

Это случилось рано утром на рассвете на проспекте Небесной Сотни, 19. Там горела трехкомнатная квартира на 2-м этаже пятиэтажного жилого дома.

После того, как спасатели потушили пламя, на месте были найдены два обгоревших тела - 87-летней женщины и ее 57-летнего сына.

Однако жертв могло быть намного больше, ведь гореть начало, когда все мирно спали.

Пожилая женщина не имела шансов выбраться из квартиры, ведь из-за проблем со здоровьем не ходила.

А вот мужчина пытался спастись - его тело нашли на балконе.

Соседи погорельцев рассказали, что мужчина выпивал и иногда выгонял мать ночевать на скамейке у подъезда.

Люди убеждены, что пожар произошел из-за того, что человек закурил в постели.

Напомним, что на пепелище нашли тело: жуткий пожар всколыхнул Одесчину, спасатели не успели, фото

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