В одной из школ в Одесской области школьники будут проводить занятия в теплице
Так, на территории местной школы в селе Санжейка, что недалеко от Одессы установили и оборудовали современную теплицу для проведения уроков по биологии, экологии и химии. Об этом сообщает на
Как сообщило руководство сельской школы, мечта иметь собственную теплицу стала реальностью благодаря благодаря участию в конкурсе «Невероятные села Украины 2020», нашлись спонсоры, которые поддержали идею и согласились вложить деньги в проект.
"Уроки, которые будут проходить в теплице, дадут учащимся возможность более широко ознакомиться с видами растений, особенностями их выращивания, а педагогам будет проще проводить учебную и внеклассную работу по биологии, экологии и химии. Мы не победили, но нас услышали», - говорит директор школы.
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Она отметила, что школьники в течение года смогут ознакомиться с полным циклом работ в растениеводстве, научатся пересаживать, обрезать, прививать, подкармливать растения, проводить исследования в условиях закрытого грунта.
"Выращивать цветы и саженцы деревьев, которые будут высажены на территории сел, в также зелень для школьной столовой. А самое главное-получат полезные знания и навыки, которые обязательно пригодятся во взрослой жизни», - поделилась руководитель учебного заведения.
Ранее мы сообщали, что учеников 5-11 классов одесских школ отправили на дистанционное обучение из-за обострения ситуация с эпидемией коронавирус.
В то же время младшеклассники продолжает ходить на занятия в школу, но могут по желанию родителей перевестись на учебу из дома.
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