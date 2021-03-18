Одесский патрульный полицейский во время задержания хулигана лишился пальца на руке
Инцидент произошёл районе Черемушек, сообщает
Так, жильцы многоэтажки пожаловались в патрульную службу на слишком громкую музыку, которая доносилась из соседней квартиры.
Приехав по указанному адресу полицейские обнаружили мужчину в неадекватном состоянии. Агрессор принялся кидаться на стражей порядка и во время задержания откусил патрульному часть фалангу одного из пальцев на левой руке.
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Пострадавшему провели операцию, однако медикам не удалось спасти откушенную фалангу, ее удалили.
Во время обыска в квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили наркотики. Злоумышленника задержали.
Ранее мы сообщали, что в Одессе иностранец с сообщником беспощадно избили двух полицейских во время конфликта на улице.
Пострадавшие срочно доставлены в больницу.
Всё началась с того, что два офицера одесского управления стратегических расследований Нацполиции хотели припарковать свою машину на улице Пантелеймоновской около торгового центра “Новый привоз”.
Пподполковник и старший лейтенант занимались розыском подозреваемых по одному делу.
В какой-то момент возле торгового центра у них завязалась ссора с другими мужчинами из авто.
Офицеры попросили их убрать машину, предъявили служебные удостоверения, но были избиты.
Обидчиков полицейских уже задержали. Ими оказались гражданин Таджикистана (1987 г.р.) и гражданин Украины (1985 г.р.).
Напомним, что в Одессе студентов порезали возле общежития, пострадавших спасают врачи: что произошло
Также Politeka сообщала, что план "Перехват" объявлен на Одесчине, совершено похищение молодой девушки: "Силой затолкали в авто"