В Одесской области мужчина избил и закидал камнями дом родителей полицейского

Таком образом он выплеснул гнев на супругов из-за сына, на котрого затаил многолетнюю обиду. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka

Сообщается, что еще в 2016 году, будучи начальником сектора реагирования патрульной полиции Арцизского отдела полиции, полицейский, ныне работающий в Болградском районном отделе полиции, уличил подозреваемого.

Теперь тот явился домой к родителям полицейского. С порога он несколько раз ударил кулаком в лицо 60-летнего отца полицейского, а когда вслед из дома выбежала его жена, годом моложе, избил и ее. Затем он разбил пострадавшим окно и телевизор, закидав дом камнями.

Пострадавшие супруги сообщили о нападении в полицию. В больнице у мужчины обнаружили поврежденный глаз и гематомы на лице, у женщины – ссадины на голове.

Нападавшего задержали по месту жительства.

По словам мужчины, он выплеснул на односельчан гнев, который много лет держал на их сына, уличившего его в краже с проникновением в помещение. За ту кражу его приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год.

По факту причинения телесных повреждений близким родственникам работника правоохранительного органа в связи с исполнением им обязанностей полицейские начали производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса, ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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