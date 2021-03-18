Одесским школьникам разрешили не сдавать государственные экзамены из-за эпидемии, но не всем
Так, в Министерстве образования отменили обязательное прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) для учеников 4-го и 9-го классов.
Причиной стал стремительный рост распространения коронавирусной инфекции среди населения. Об этом
Соответствующий приказ зарегистрировало в Министерстве юстиции во вторник, 16 марта. Документ вступит в силу в день его публикации в "Официальном вестнике Украины".
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В тоже время, как уточнили в одесской ОГА, выпускников освобождение не коснется.
«Учащиеся 11 классов от прохождения ГИА в форме ВНО пока не освобождены. Если будут какие-то изменения по этому поводу, вы получите всю необходимую информацию. Но пока об этом речь не идет. Готовимся к ВНО со всей ответственностью! – сообщил директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак.
Ранее мы сообщали, что учеников 5-11 классов одесских школ отправили на дистанционное обучение из-за обострения ситуация с эпидемией коронавирус.
В то же время младшеклассники продолжают ходить на занятия в школу, но могут по желанию родителей перевестись на учебу из дома.
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Также Politeka сообщала, что в Одессе снова подскочил прирост новых зараженных коронавирусом: сколько выявлено больных за сутки