Одесским школьникам разрешили не сдавать государственные экзамены из-за эпидемии, но не всем

Так, в Министерстве образования отменили обязательное прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) для учеников 4-го и 9-го классов.

Причиной стал стремительный рост распространения коронавирусной инфекции среди населения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальной странице в Фейсбук, передает Politeka.net

Соответствующий приказ зарегистрировало в Министерстве юстиции во вторник, 16 марта. Документ вступит в силу в день его публикации в "Официальном вестнике Украины".

В тоже время, как уточнили в одесской ОГА, выпускников освобождение не коснется.

«Учащиеся 11 классов от прохождения ГИА в форме ВНО пока не освобождены. Если будут какие-то изменения по этому поводу, вы получите всю необходимую информацию. Но пока об этом речь не идет. Готовимся к ВНО со всей ответственностью! – сообщил директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак.

Ранее мы сообщали, что учеников 5-11 классов одесских школ отправили на дистанционное обучение из-за обострения ситуация с эпидемией коронавирус.

В то же время младшеклассники продолжают ходить на занятия в школу, но могут по желанию родителей перевестись на учебу из дома.

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