В Одессе патрульные полицейские уже начали выписывать крупные штрафы по новым законам нарушителям правил дорожного движения

Так, стало известно, что на улице Героев обороны Одессы водителю Жигулей выписали штраф в размере 37 тысяч гривен. Об этом сообщили на сайте патрульной полиции в Одесской области, передает Politeka.net

Инспекторы остановили автомобиль ВАЗ на указанной улице за нарушение ПДД. При этом водитель пребывал за рулем под действием наркотиков. Патрульные установили, что ранее он был лишен прав. На нарушителя составили протокол по ст.130 КУоАП, за которую предусмотрен штраф в 17000 грн с лишением права управлять авто сроком на 1 год, а также по ч.4 ст.126 КУоАП, которая предусматривает еще один штраф в размере 20400 грн.

Напомним, что с 17 марта вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".

Теперь пьяным водителям грозит штраф 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на срок один год, а за повторное на протяжении года - 34 тыс. грн с лишением водительских прав на 3 года. За третий случай на протяжении года - штраф 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет с конфискацией авто.

Штраф за побег с места ДТП повышается с 255 до 3,4 тыс. грн. Употребление виновником ДТП алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе, влечет наложение штрафа на водителей в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн) или административный арест на срок 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на срок три года.

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