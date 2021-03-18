В Одессе поступило сообщение об угрозе взрыва корабля, который находится в порту

Как передает Politeka.net, информацию о минировании обнародовали на сайте Нацполиции региона.

Так, в четверг 18 марта на электронную почту полиции пришло анонимное сообщение о заложенной взрывчатке на корабле в морском порту. Достоверность этой информации проверяют т следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники и кинологи, которые уже выехали на объект.

Как известно, сообщения о заминировании тех или иных объектов в Одессе - не редкость. При этом довольно часто данные сообщения оказываются ложными, однако порой информация о минировании подтверждается.

Ранее мы сообщали, что в Одесе мужчина предоставил ложное сообщение о минировании автостоянки из-за мести магазину, который торгует несвежими продуктами.

Так, в полицию позвонил неизвестный и сообщил об угрозе взрыва на стоянке автомобилей по улице Генерала Бочарова.

Прибыв на место, полицейские и взрывотехники выяснили, что никакой взрывчатки там не было, а к лжеминированию причастен 37-летний одессит, его задержали.

Мужчина признался, что был пьян и таким радикальным методом пытался привлечь внимание к магазину, где якобы продают несвежие продукты. Ранее он неоднократно замечал просрочку, ругался с продавцами и даже вызывал полицию.

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