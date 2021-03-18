В Одессе поступило сообщение об угрозе взрыва корабля, который находится в порту
Как передает Politeka.net, информацию о минировании обнародовали на сайте Нацполиции региона.
Так, в четверг 18 марта на электронную почту полиции пришло анонимное сообщение о заложенной взрывчатке на корабле в морском порту. Достоверность этой информации проверяют т следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники и кинологи, которые уже выехали на объект.
Как известно, сообщения о заминировании тех или иных объектов в Одессе - не редкость. При этом довольно часто данные сообщения оказываются ложными, однако порой информация о минировании подтверждается.
Довольная Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Роскошная Дженнифер Лопес в неприличном мини ослепила "достоинством" в декольте: "Лучшая..."
Ульянова из "Холостяка" превзошла Волочкову, раскинув ноги под пальмами: "Обожаю твои шпагаты"
Винник раскрыл главную интригу своих отношений с юной красоткой из "Х-Фактора": "Что-то невероятное..."
"Как спасать жизни?": главврач больницы предупредил о грядущем коллапсе, срочное заявление
Ранее мы сообщали, что в Одесе мужчина предоставил ложное сообщение о минировании автостоянки из-за мести магазину, который торгует несвежими продуктами.
Так, в полицию позвонил неизвестный и сообщил об угрозе взрыва на стоянке автомобилей по улице Генерала Бочарова.
Прибыв на место, полицейские и взрывотехники выяснили, что никакой взрывчатки там не было, а к лжеминированию причастен 37-летний одессит, его задержали.
Мужчина признался, что был пьян и таким радикальным методом пытался привлечь внимание к магазину, где якобы продают несвежие продукты. Ранее он неоднократно замечал просрочку, ругался с продавцами и даже вызывал полицию.
Напомним, что циклон Мариус задаст одесситам взбучку: появился точный прогноз синоптиков
Также Politeka сообщала, в Одессе снова устроили бурные гуляния в разгар эпидемии, кадры