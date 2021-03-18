В Украине разгорелся бурный скандал с юными блогерами, который также решили прокомментировать в Одессе

Общественность шокировало поведение 8-летней девочки из Киева и 13-летнего мальчика, которые решили прославится, изображая взрослую пару. При этом мама девочки не видела ничего плохого в этих отношениях, а также всячески этому способствовала. Она фотографировала свою дочь в достаточно откровенных одеждах, а также целующейся с мальчиком.

После огласки в СМИ из аккаунта в соцсети Instagram юной Миланы пропали все скандальные фотографии, а дело закончилось открытием уголовного производства Тем не менее, наказать мать ребенка, скорей всего не получится, считает инспектор ювинальной полиции из Одессы Дмитрий Ревун. Об этом он написал у себя в Фейсбук, передает Politeka.net

«Я считаю, что эта история не закончится наказанием в виде уголовной ответственности, потому что законодательство в сфере защиты прав детей не является фактическим приоритетом и имеет множество пробелов и противоречий, которые непременно будут учтены или правоохранителями или адвокатами.

Закон «О защите общественной морали» предусматривает механизмы защиты детей от негативного влияния продукции сексуального или эротического характера», - пишет Ревун.

Полицейский обращает внимание, что в 7-й статье закона предусмотрена защита несовершеннолетних, то есть лиц от 14 до 18 лет, а вот о детях от 0 до 14 лет, как-то позабыли, ведь с юридической точки зрения это другая категория детей — малолетние.

«Так вот фото и видео с этими детьми, с высокой вероятностью (99.99999%) не подпадают под категорию порно, а прямой ответственности за вовлечение детей в продукцию эротического характера в Украине попросту нет.

Говорю с «высокой вероятностью», потому что окончательное слово будет за экспертами, которые должны будут сделать соответствующее заключение.

Поэтому прогнозирую административное производство в отношении матери по статье 184 с очень туманными перспективами и максимальным наказание в виде штрафа 1700 гривен», - убежден он.

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