В последний день рабочей недели Одессу снова накроет дождем

Как передает Politeka.net, с прогнозом погоды на 19 марта жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Согласно данным, облачная погода продержится весь день в городе. Утренний мелкий дождь днем усилится и будет продолжать идти до самого вечера.

Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью 0-2 °С тепла, днем ​​3-5 °С тепла.

Небо над Одесские области будет весь день затянуто тучами. Ночью и утром без осадков, днем ​​небольшие осадки.

Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью от 1 °С мороза до 4 °С тепла, днем ​​2-7 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

СТоит сказать, что наши предки в этот день почитали память преподобного Иова Анзерского. В небе уже можно увидеть белого аиста, который возвращается в свои родные края. Также может возвращаться и трясогузка, хотя для нее еще рановато.

Ранее мы сообщали, что одесским школьникам разрешили не сдавать государственные экзамены из-за эпидемии, но не всем.

Так, в Министерстве образования отменили обязательное прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) для учеников 4-го и 9-го классов.

Причиной стал стремительный рост распространения коронавирусной инфекции среди населения.

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