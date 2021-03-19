В результате пожара в одесской многоэтажке полностью сгорела квартира и пострадал мужчина

Огненное ЧП произошло вечером в четверг, 18 февраля, на улице Сегедской. Там загорелась квартира на последнем этаже пятиэтажного жилого дома. Видео с места пожара разместили очевидцы в соцсетях, а в пресс-службе регионального ГСЧС прокомментировали инцидент, передает Politeka.net (чтобы просмотреть кадры, доскролльте страницу до конца)

По данным спасателей, пожар начался около 19:30.

«В 20:01 возгорание локализовали, а еще через две минуты ликвидировали на площади 20 кв. м», - говорится в сообщении.

Пострадал один жилец, которого спасатели передали бригаде медиков скорой помощи.

На месте работали 30 спасателей и семь пожарных машин.

Совсем недавно мы писали, что в жилом доме на Пересыпи случился пожар, который, к сожалению, не обошелся без жертв.

Так, поздно вечером 17 марта на улице Петра Калнышевского, 3, горел одноэтажный частный дом.

Прибывшие на место спасатели приступили к тушению пожара и уже в 22:01 огонь был локализован, и полностью ликвидирован в 22:05 на площади 5 кв. м.

На пепелище было обнаружено тело хозяина, ему было 50 лет.

Напомним, что на пепелище нашли тело: жуткий пожар всколыхнул Одесчину, спасатели не успели, фото

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