В Одессе вспыхнул грандиозный скандал после избиения ветерана АТО охранниками

Всё началась с того, что курьер занял своим автомобилем чужое парковочное место на автостоянке возле одной из многоэтажек на улице Генерала Бочарова. К нему подошли сотрудники охранной фирмы «Титан», один из них вначале сбил курьера с ног, а затем напал на его. Соответствующее видео разместили в местных телеграмм-каналах, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

По словам очевидцев, работника курьерской службы избивали несколько человек. Также на месте конфликта использовали пневматическое оружие.

Как сообщил одесский активист Демьян Ганул, пострадавшим оказался ветеран АТО Евгений Кучинский.

Причиной нападения охранниками на АТОшника, который сейчас работает курьером по доставке послужило то, что тот припарковался на месте их начальника.

"Замдиректора агентства наносил удары Кучинскому, когда тот сидел на земле, а другие наблюдали. Евгений в 2014-2015 годах был заместителем командира батальона 28-й отдельной механизированной бригады", – рассказал Ганул.

Общественник обратил внимание, что суть случившегося даже не в том, что пострадал участник АТО, а в том, что человека жестоко избили только за то, что припарковался якобы не на том месте.

В полиции отреагировали на избиение и возбудили уголовное производство. Правоохранители проведут экспертизу и установят степень тяжести телесных повреждений.

Уже 18 марта на Балковской, 44а неравнодушные одесситы устроили митинг возле офиса охранного агентства.

Они разукрасили машины краской, прокололи им шины и блокировали офис администрации.

Напомним, что медик и одесситы рассказали о самочувствии после вакцинации: "головная боль, температура и ..."

Как сообщала Politeka, циклон со Средиземного моря несется в Одессу, погода резко изменится: что будет на этой неделе

Также Politeka писала, многоэтажка загорелась в Одессе, квартира превратилась в факел: видео пожара, известно о пострадавших