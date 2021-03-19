В Одесской области иномарка с пассажирами рухнула в реку, есть погибшие

Новое смертельное ДТП произошло в городе Балта, где ранее страшная авария унесла жизни двух 17-летний девушек. Видео происшествия разместили в сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть кадры, доскролльте страницу до конца)

Как сообщают в пресс-службе регионального ГСЧС Одесской области, 18 марта в 20:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в реку Кодыма упал автомобиль.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что водитель легкового автомобиля "Мерседес" не справился с управлением и съехал в реку Кодыма, где перевернулся.

Спасателям с помощью троса пришлось подтянуть автомобиль к берегу.

34-летний пассажир погиб на месте, а водителя, которому также 34 года, госпитализировали в местную больницу в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства ДТП устанавливаются работниками Национальной полиции.

От ДСНС привлекались 1 единица техники и 5 человек личного состава.

В тоже время очевидцы пишут, что люди ехали с поминок девушки, которая погибла в ДТП в Балте на днях.

«Дрифтовали, крутили солнышко, зацепились за скамейку и урну, перевернулись и слетели в воду», - сообщает телеграм-канал Одесса-Инфо.

Напомним, что иномарка влетала в грузовик на Одесчине, две девочки не выжили: кадры трагического ДТП

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