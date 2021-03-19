Полицейские спасли извращенца, который приставал к детям на городском пляже в Одессе
Это произошло в Лузановке в четверг, 18 марта, сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Кроме того, телеграм-канал «ХО» разместил видео инцидента, передает передает Politeka.net (чтобы просмотреть кадры, доскролльте страницу до конца)
В патрульную службу обратился местный житель и рассказал, что возле футбольной площадки в Лузановке, рядом с морем мужчина демонстрирует свои половые органы детям. Патрульные прибыли на вызов и когда извращенец увидел служебное авто, бросился в море, чтобы уплыть от полицейских.
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Эксгибиционист проплыл в ледяной воде около одного километра, а потом начал тонуть.
Полицейским пришлось поспешить к нему на помощь, они вытянули мужчину из воды и оказали медицинскую помощь.
Он вел себя неадекватно и имел явные признаки психических отклонений. Сейчас его поместили в больницу.
Ранее мы сообщали, патрульный полицейский во время задержания хулигана лишился пальца на руке.
Так, жильцы многоэтажки на Черемушках пожаловались в патрульную службу на слишком громкую музыку, которая доносилась из соседней квартиры.
Приехав по указанному адресу полицейские обнаружили мужчину в неадекватном состоянии. Агрессор принялся кидаться на стражей порядка и во время задержания откусил патрульному часть фалангу одного из пальцев на левой руке.
Пострадавшему провели операцию, однако медикам не удалось спасти откушенную фалангу, ее удалили.
Напомним, что в Одессе студентов порезали возле общежития, пострадавших спасают врачи: что произошло
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