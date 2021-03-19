Цифры по заражению с каждым днем всё больше

В Одесской области всего за сутки около тысячи человек заболели коронавирусом

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, по состоянию на 19 марта за сутки лабораторно подтверждено 935 новых случаев коронавирусной болезни; 435 из них — в Одессе, 70 — в Измаиле, 50 — в Черноморске, передает Politeka.net

Всего на Одесчине с начала пандемии зафиксировано 95 тысячи 807 зараженных.

Вирус и сопутствующие заболевания унесли жизни восьми пациентов за сутки, общее число жертв 1 595 человек.

Выздоровели 81 тысяча 551 пациент, в том числе 46 – за последние сутки. На данный момент в Одесской области болеют 12 661 человек.

По данным областного лабораторного центра, среди заболевших 39 детей и 35 медработников.

Ранее мы писали, медик решил рассказать о своем самочувствии после вакцинации от коронавируса.

Так, хирург из Килийской многопрофильной больницы Роман Ольховский написал, что пребывает в удовлетворительном состоянии спустя неделю после введения антикоронавирусной прививки.

«Сделал прививку от COVID-19 9 марта 2021 года. Неделя позади, состояние удовлетворительное. Спросите, боялся ли? Скажу, да, но дома дети и жена. Обязан быть здоровым», - сообщил Ольховский на своей странице в Фейсбук.

Напомним, что медик ковидной больницы трубит о катастрофе в Одессе: "реанимация похожа на газовую камеру"

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