В Одесской области всего за сутки около тысячи человек заболели коронавирусом
Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, по состоянию на 19 марта за сутки лабораторно подтверждено 935 новых случаев коронавирусной болезни; 435 из них — в Одессе, 70 — в Измаиле, 50 — в Черноморске, передает Politeka.net
Всего на Одесчине с начала пандемии зафиксировано 95 тысячи 807 зараженных.
Вирус и сопутствующие заболевания унесли жизни восьми пациентов за сутки, общее число жертв 1 595 человек.
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Выздоровели 81 тысяча 551 пациент, в том числе 46 – за последние сутки. На данный момент в Одесской области болеют 12 661 человек.
По данным областного лабораторного центра, среди заболевших 39 детей и 35 медработников.
Ранее мы писали, медик решил рассказать о своем самочувствии после вакцинации от коронавируса.
Так, хирург из Килийской многопрофильной больницы Роман Ольховский написал, что пребывает в удовлетворительном состоянии спустя неделю после введения антикоронавирусной прививки.
«Сделал прививку от COVID-19 9 марта 2021 года. Неделя позади, состояние удовлетворительное. Спросите, боялся ли? Скажу, да, но дома дети и жена. Обязан быть здоровым», - сообщил Ольховский на своей странице в Фейсбук.
Напомним, что медик ковидной больницы трубит о катастрофе в Одессе: "реанимация похожа на газовую камеру"
Также Politeka сообщала, что в Одессе снова подскочил прирост новых зараженных коронавирусом: сколько выявлено больных за сутки