На трассе Одесса-Киев иномарка залетела по грузовой автомобиль и загорелась

Жуткая авария случилась рано утром 19 марта на одесской трассе у въезда в Умань, передает Politeka.net

Как сообщили в службе спасения, легковой автомобиль Skoda Superb влетел в грузовик Renault Magnum. После столкновения возник пожар.

Возгорание было ликвидировано спасателями, а после этого они приступили к извлечению автомобиля из-под прицепа грузовика при помощи автокрана.

В тоже время в телеграм-канале ДТП Киев сообщили, что в результате аварии выживших нет.

«Цените жизнь! Смертельное дтп на Одесской трассе, въезд в Умань... Шкода вроде. Фрагменты останков извлекали спасатели ГСЧС», - говорится в публикации.

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Новое смертельное ДТП произошло в городе Балта, где ранее страшная авария унесла жизни двух 17-летний девушек.

Поздно вечером в четверг на улице Пушкинской Mercedes-Benz под управлением местного жителя упал в реку. Спасателям пришлось доставать пострадавших, разбив окно машины.

В машине, кроме водителя, был его товарищ, – обоим по 34 года. Когда работникам ГСЧС удалось их извлечь из авто, разбив окно, живым был только водитель – его с переохлаждением забрала скорая помощь.

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