В Одессе разоблачили молодого человека, который взломал миллионы аккаунтов в интернете

Как рассказали в пресс-службе Нацполиции, 24-летний хакер создал и распространял вредоносную программу. С ее помощью он взламывал аккаунты и получал персональные данные пользователей. Таким образом, он собрал базу из почти 15 миллионов логинов и паролей для аккаунтов в соцсетях, а также банковские реквизиты пользователей и данные для входа в интернет-банкинг.

«Хакер зашифровывал вредоносное программное обеспечение в документы в формате pdf и рассылал на электронные ящики пользователей почтовых сервисов.», - сообщили в киберполиции.

Молодой одессит выдавал себя за представителя службы безопасности сервисов. Свою разработку продавал на хакерских форумах и в мессенджере.

В доме правонарушителя провели обыски и, изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику.

Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, в Одесской области полицейские разоружили 16-летнего парня.

Так, по городу Черноморску разгуливал подросток с телескопической палкой, пистолетом, семью патронами к нему и пиротехническим снарядом, похожим на ракетницу.

В разговоре, юный житель, которому всего 16 лет признался, что палку и пистолет с патронами он приобрел в интернете, а снаряд нашел на улице. Все предметы правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Напомним, что извращенец приставал к детям на пляже в Одессе, его пришлось спасать копам: видео с места

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