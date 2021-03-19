В Одессе два подростка ограбили пожилую женщину
Инцидент произошел в одном из сел Березовского района, передает Politeka.net
Как сообщили на сайте Нацполиции, несовершеннолетние залезли во двор частного дома 72-летней односельчанки, сломали замки в хозяйственных помещениях, а затем похитили бензопилу и бутылку с вином.
Одному злоумышленнику 14 лет, второму всего 11.
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Правоохранителям подростки рассказали, что алкоголь они планировали выпить сами, а бензопила была нужна для заготовки дров.
В полиции отметили, что за кражу старшему из правонарушителей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, а в отношении младшего, не достигшего возраста уголовной ответственности, будут применены принудительные меры воспитательного характера.
Также наказание ждет родителей малолетнего воришки, на них будет составлен административный протокол.
До этого мы сообщали, что в Беляевке Одесской области девочка с друзьями обокрала прикованную к постели пенсионерку.
Подростки пробрались в дом к лежачей 80-летней женщине и забрали у старушки деньги, которые она прятала в своей постели.
К краже оказалась причастна 15-летняя правнучка пострадавшей. Девочка привела в дом к своей родственнице друзей-одногодок, но, чтобы быть неузнанной, осталась ждать у входа.
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