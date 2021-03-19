В Одесской области соседи нашли тело пожилого мужчины с проломленной головой в собственном доме
Это произошло на днях в Ананьевской ОТГ, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу местной полиции. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Тело 81-летнего мужчины не подающее признаков жизни обнаружили соседи, которые начали беспокоиться, что пенсионер второй день подряд не выходит на улицу.
Он скончался из-за множественных открытых переломах костей свода черепа.
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Полицейские преступили к поискам убийцы, которого искали на протяжении недели. Под подозрение попал 28-летний односельчанин погибшего.
На допросе он признался, что просил у пенсионера денег в долг, а тот отказался. После этого мужчина наведался в дом к старику с молотком и около десяти раз ударил его молотком по голове. После этого бросил орудие убийства в печку.
Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Если суд признает его виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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Это произошло в Лузановке.
Эксгибиционист проплыл в ледяной воде около одного километра, а потом начал тонуть.
Полицейским пришлось поспешить к нему на помощь, они вытянули мужчину из воды и оказали медицинскую помощь.
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