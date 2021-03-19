В Одессе коронавирусная инфекция забрала жизнь почетного гражданина города Олега Губаря

Трагическую новость сообщили журналисты местного издания « Думская » в пятницу, 19 марта.

По данным СМИ, одесский краевед, историк-аматор, Почетный гражданин Одессы, автор многочисленных публикаций об истории города и инициатор установки нескольких памятников Олег Губарь скончался сегодня.

Сообщается, что Олег Губарь умер в больнице, где лечился от последствий коронавируса. Ему было 67 лет.

Он заболел в середине января, попал в реанимацию, а затем - в пульмонологическое отделение, откуда через несколько недель был выписан.

"Но вчера Губаря снова положили в больницу, в отделение интенсивной терапии. В течение примерно 10 лет Олег Губарь боролся с онкологическим заболеванием, - отметили в издании.

Напомним, что в Одесской области всего за сутки около тысячи человек заболели коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, по состоянию на 19 марта за сутки лабораторно подтверждено 935 новых случаев коронавирусной болезни; 435 из них — в Одессе, 70 — в Измаиле, 50 — в Черноморске.

Всего на Одесчине с начала пандемии зафиксировано 95 тысячи 807 зараженных.

Вирус и сопутствующие заболевания унесли жизни восьми пациентов за сутки, общее число жертв 1 595 человек.

Выздоровели 81 тысяча 551 пациент, в том числе 46 – за последние сутки. На данный момент в Одесской области болеют 12 661 человек.

По данным областного лабораторного центра, среди заболевших 39 детей и 35 медработников.

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