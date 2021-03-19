В центре Одессы грузовик сбил пенсионерку прямо на пешеходном переходе

Авария случилась на пересечении улиц Успенской и Леонтовича.

Момент наезда на пенсионерку попал на камеры наружного наблюдения, видео которого разместили в «Центре 077», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

На кадрах можно увидеть, как грузовой автомобиль остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить мужчину. Водитель, по всей видимости ,не заметил ковыляющую с палочкой по зебре старушку и слегка ударил ее. Пожилую женщину от удара отбросило на тротуар.

К счастью, всё обошлось, и пенсионерка не пострадала.

«Передвижение по густо заполненному народом городу для водителей большегрузов сегодня... - то ещё испытание. Но это не повод представлять себя Гулливером в муравейнике.», - говорится в подписи на видео.

До этого мы сообщали, что в городе Балта Одесской области иномарка рухнула в реку, есть погибшие.

Поздно вечером в четверг на улице Пушкинской Mercedes-Benz под управлением пьяного местного жителя упал в реку. Спасателям пришлось доставать пострадавшего, разбив окно машины.

В машине, кроме водителя, был его товарищ, – обоим по 34 года. Когда работникам ГСЧС удалось их извлечь из авто, разбив окно, живым был только водитель – его с переохлаждением забрала скорая помощь

Напомним, что в больнице Одессы ушел из жизни подросток, несмотря на все усилия врачей: трагические подробности

А еще Politeka писала в Одессе скорая попала в ДТП, появилось видео: отлетела на трамвайные рельсы

Также Politeka сообщала, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура