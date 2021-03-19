На одесском рынке «7 километр» люди в масках похитили крупную сумму денег у бизнесмена, введен план «Перехват»
Разбойное нападение произошло средь бела дня на автостоянке промрынка. Подробнее об этом сообщает издание «
Примерно в 12:00, когда мужчина находился в салоне своего Mercedes Vito, к нему подбежали четыре человека в масках.
Они несколько раз выстрелили в мужчину из травматического пистолета и забрызгали газом из баллончика, отобрали деньги и уехали на Chrysler Voyager.
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Пострадавший предприниматель из Черноморска, который занимается тканями, получил телесные повреждения в виде ран и химический ожог глаз.
У него было украдено 14 миллионов гривен.
Полиция ввела в действие оперативный план "Перехват". Открыто уголовное производство.
Ранее мы писали, что в Одессе разоблачили молодого человека, который взломал миллионы аккаунтов в интернете.
24-летний хакер создал и распространял вредоносную программу. С ее помощью он взламывал аккаунты и получал персональные данные пользователей. Таким образом, он собрал базу из почти 15 миллионов логинов и паролей для аккаунтов в соцсетях, а также банковские реквизиты пользователей и данные для входа в интернет-банкинг.
Хакер зашифровывал вредоносное программное обеспечение в документы в формате pdf и рассылал на электронные ящики пользователей почтовых сервисов.
Молодой одессит выдавал себя за представителя службы безопасности сервисов. Свою разработку продавал на хакерских форумах и в мессенджере.
Напомним, что женщину-попрошайку вывели на чистую воду в Одессе, появилось видео: " как только смена заканчивается..."
Также Politeka сообщала, что план "Перехват" объявлен на Одесчине, совершено похищение молодой девушки: "Силой затолкали в авто"