В Одесской области молодого отца подозревают в изнасиловании собственной дочери, которой всего 5 лет

30-летнего жителя Николаевского района уже взяли под стражу. Об этом стало известно благодаря информации обнародованной на сайте областной прокуратуры, передает Politeka.net

По версии следствия, в ноябре прошлого года мужчина у себя дома совершил развратные действия в отношении своей 5-летней дочки.

По ходатайству ювенальных прокуроров отца взяли под стражу. За указанное преступление ему грозит до 8 лет заключения.

Досудебное расследование продолжается.

Не так давно мы сообщали, что в Одесской области мужчину наказали за изнасилование 13-летней девочки.

Преступление произошло в городе Березовка.

58-лтений мужчина заметил школьницу, которая шла по обочине дороги. Удостоверившись, что она находится одна, а рядом отсутствуют посторонние лица, догнал ее и совершил в отношении 13-летнего ребенка сексуальное насилие.

Березовский районный суд приговорил злоумышленника к 9 годам лишения свободы.

Напомним, что женщину-попрошайку вывели на чистую воду в Одессе, появилось видео: " как только смена заканчивается..."

Также Politeka сообщала, что план "Перехват" объявлен на Одесчине, совершено похищение молодой девушки: "Силой затолкали в авто"