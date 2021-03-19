В Одесской области молодого отца подозревают в изнасиловании собственной дочери, которой всего 5 лет
30-летнего жителя Николаевского района уже взяли под стражу. Об этом стало известно благодаря
По версии следствия, в ноябре прошлого года мужчина у себя дома совершил развратные действия в отношении своей 5-летней дочки.
По ходатайству ювенальных прокуроров отца взяли под стражу. За указанное преступление ему грозит до 8 лет заключения.
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Досудебное расследование продолжается.
Не так давно мы сообщали, что в Одесской области мужчину наказали за изнасилование 13-летней девочки.
Преступление произошло в городе Березовка.
58-лтений мужчина заметил школьницу, которая шла по обочине дороги. Удостоверившись, что она находится одна, а рядом отсутствуют посторонние лица, догнал ее и совершил в отношении 13-летнего ребенка сексуальное насилие.
Березовский районный суд приговорил злоумышленника к 9 годам лишения свободы.
Напомним, что женщину-попрошайку вывели на чистую воду в Одессе, появилось видео: " как только смена заканчивается..."
Также Politeka сообщала, что план "Перехват" объявлен на Одесчине, совершено похищение молодой девушки: "Силой затолкали в авто"