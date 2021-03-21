В одесской Аркадии на скамейке возле бара обнаружили бездыханное тело

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо» и публикует кадры с места инцидента, передает Politeka.net (чтобы просомтреть ивдео, доскролльте страницу до конца)

Происшествие случилось в субботу, 20 марта возле возле бара «The Roastery» на центральной аллее.

Мужчина сидел на скамейке и прохожие решили, что он просто спит и проходили мимо. Когда один из них увидел, что человек не подает признаки жизни, то вызвали бригаду «скорой помощи», которая констатировала его смерть.

Как рассказали очевидцы, сначала погибший отмечал день рождения в одном из увеселительных заведения, был очень пьян. Его вывели и посадили на скамейку, где он и скончался.

При каких именно обстоятельствах мужчина умер не сообщается, однако прибывшие медики говорят, что на скамейке он пролежал больше часа.

Ранее мы сообщали, что в Одессе похоронили почетного гражданина города Олега Губаря, который скончался от последствий коронавируса.

Прощание с ним проходило в воскресенье, 21 марта в Преображенском парке возле мемориала-стены выдающимся одесситам.

Провести в последний путь одессита пришли родные и близкие, его коллеги, а также люди, знавшие краеведа по его публикациям и общественной деятельности. Среди тех, кто посетил церемонию были мэр Одессы Геннадий Труханов и губернатор Сергей Гриневецкий.

Напомним, что в больнице Одессы ушел из жизни подросток, несмотря на все усилия врачей: трагические подробности

А еще Politeka писала в Одессе скорая попала в ДТП, появилось видео: отлетела на трамвайные рельсы

Также Politeka сообщала, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура