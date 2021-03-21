В одесской Аркадии на скамейке возле бара обнаружили бездыханное тело
Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо» и публикует кадры с места инцидента, передает Politeka.net (чтобы просомтреть ивдео, доскролльте страницу до конца)
Происшествие случилось в субботу, 20 марта возле возле бара «The Roastery» на центральной аллее.
Мужчина сидел на скамейке и прохожие решили, что он просто спит и проходили мимо. Когда один из них увидел, что человек не подает признаки жизни, то вызвали бригаду «скорой помощи», которая констатировала его смерть.
Молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" понежилась среди цветов: "Олег Винник аж целую песню написал по этому поводу"
Знойная Лопес в платье с непристойным декольте показала свои "козыри": "Как роза в футляре"
Молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" понежилась среди цветов: "Олег Винник аж целую песню написал по этому поводу"
Резко располневшую Никитюк заставили плакать, позвав замуж прямо на сцене: "Наконец-то..."
Закатившая скандал на "Голосі країни" Мария Рак призналась в болезни, которую скрывала: "Было уже так плохо..."
Как рассказали очевидцы, сначала погибший отмечал день рождения в одном из увеселительных заведения, был очень пьян. Его вывели и посадили на скамейку, где он и скончался.
При каких именно обстоятельствах мужчина умер не сообщается, однако прибывшие медики говорят, что на скамейке он пролежал больше часа.
Ранее мы сообщали, что в Одессе похоронили почетного гражданина города Олега Губаря, который скончался от последствий коронавируса.
Прощание с ним проходило в воскресенье, 21 марта в Преображенском парке возле мемориала-стены выдающимся одесситам.
Провести в последний путь одессита пришли родные и близкие, его коллеги, а также люди, знавшие краеведа по его публикациям и общественной деятельности. Среди тех, кто посетил церемонию были мэр Одессы Геннадий Труханов и губернатор Сергей Гриневецкий.
Напомним, что в больнице Одессы ушел из жизни подросток, несмотря на все усилия врачей: трагические подробности
А еще Politeka писала в Одессе скорая попала в ДТП, появилось видео: отлетела на трамвайные рельсы
Также Politeka сообщала, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура