Март преподнесет неожиданный сюрприз напоследок- в Одессу возвращаются морозы с мокрым снегом и порывистым ветром

Погода в Одесской области становится все хуже с каждым днем и долгожданное потепление, заглянув на территорию нашего региона, так же поспешно исчезло.

Четвертая неделя марта не сулит одесситам ничего хорошего, а без того не очень высокие температуры опустятся еще ниже, до минусовых, о чем говорится в в новом прогнозе погоды, опубликованном метеорологами, передает Politeka.net

Кроме того, циклоны и атмосферные фронты, принесут в Одессу много мокрого снега, который, сменяя дожди будет идти каждый день вплоть до пятницы. Особенно много снежных осадков выпадет в середине недели.

Так, в понедельник 22 марта одесситов ждет весь день ждет пасмурная погода. На смену дождю, который начнется после полудня, вечером придет мелкий дождь со снегом.

Ветер восточный, с порывами до 7-12 метров в секунду. Температура ночью будет 0-2 °С тепла, днем – 4-6 °С со знаком плюс.

Во вторник, 23 марта, в Одессе облачная погода продержится весь день. Ночью возможен мелкий дождь со снегом, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков. Ветер северный с порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем будет около 2-7 °С выше нуля.

В среду, 24 марта, в город вернется утренний мороз. Столбик термометра опустится до 2 градуса ниже нуля, а днем поднимется до +3. Во второй половине дня небо снова затянется тучами и на город выпадут осадки в виде мокрого снега, который плавно перейдет в небольшой дождь. Северный ветер хоть и ослабнет, но по-прежнему будет порывистым.

Следующие два дня будет пасмурно. В четверг пройдет небольшой дождь. Ветер южный, 4-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем поднимется около 3-8 °С выше нуля.

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