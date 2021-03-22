ЧП случилось в одном из одесских гипермаркетов

Как стало известно, в гипермаркете "Эпицентр «возле промрынка» 7 колометр" был найден без сознания один из сотрудников. Он получил травму головы прямо на рабочем месте и на следующий день скончался в больнице. О несчастном случае информируют в Государственной службе Украины по вопросам труда, передает Politeka.net

Сообщается, что потерпевший работал в продовольственном отделе, когда его увидели лежащим на полу, то сразу же вызвали карету "скорой помощи". Медикам даже удалось его госпитализировать, однако, несмотря на все усилия, спасти его жизнь не удалось. На следующий день он умер.

По данному случаю создана специальная комиссия, которая будет проводить расследование трагедии.

До этого мы сообщали, что в одесской Аркадии на скамейке возле бара обнаружили бездыханное тело.

Происшествие случилось в субботу, 20 марта возле у бара «The Roastery» на центральной аллее.

Мужчина сидел на скамейке и прохожие решили, что он просто спит и проходили мимо. Когда один из них увидел, что человек не подает признаки жизни, то вызвали бригаду «скорой помощи», которая констатировала его смерть.

Как рассказали очевидцы, сначала погибший отмечал день рождения в одном из увеселительных заведения, был очень пьян. Его вывели и посадили на скамейку, где он и умер.

При каких именно обстоятельствах мужчина скончался не сообщается, однако прибывшие медики говорят, что на скамейке он пролежал более часа

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