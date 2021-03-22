В Одессе на Таирово мужчина выпрыгнул из окна балкона на 13 этаже и разбился

Трагический инцидент произошёл сегодня утром 22 марта. Роковой прыжок попал на камеры очевидцев, живущих в доме на против. Они разместили видео в сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам свидетелей случившегося, когда они увидели мужчину на балконе, то сразу позвонили в полицию и пока ждали копов, то пытались самостоятельно отговорить мужчину от непоправимого поступка, однако он никак не реагировал на их просьбы.

Прибывавшие полицейские попытались помешать самоубийству, однако перед тем как его схватили, мужчина оттолкнулся ногами от балкона и совершил фатальный прыжок.

Причина самоубийства и личность погибшего сейчас устанавливается.

Отметим, что число суицидов среди населения Одессы и области продолжает увеличиваться.

Причины и обстоятельства смерти в каждом случае разные, однако в последнее время фиксируют рост самоубийств среди школьников.

Специалистами отмечается, что в возрасте до 13 лет суицидальные попытки редки, а начиная с 14-15 лет суицидальная активность резко возрастает, достигая максимума в 16-19 лет.

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