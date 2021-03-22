Вечеринка не закончится, пока не закончатся больничные койки

На пороге локдауна в одесских ночных клубах наблюдалось тотальное пренебрежение карантинных норм

Видео тусовок разлетелось по сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как публика валом толпилась в клубах и на концертах. Никто из тусовщиков и не думал соблюдать дистанцию, и уж тем более масочный режим.

"В одесском клубе Ministerium сегодня ночью собралась целая толпа народу, чтобы послушать песни и заодно — обменяться бациллами. Вечеринка не закончится, пока не закончатся больничные койки.", - пишет телеграм-канал Perepichka News.

В тоже время другой телеграм-канал «Новости Одесса» также показал интересное видео из клуба Ministerium.

Отметим, что 20 марта всю Одесскую область отнесли к "красной" карантинной зоне. Компанию там ей составили Киев, Ивано-Франковская, Закарпатская, Житомирская и Черновицкая области.

Ужесточение карантинных норм вступит в силу в 00:00 вторника, 23 марта. Решение было приянто на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС.

Ранее мы писали, что один из тусовщиков был найден мертвым на скамейке возле увеселительного заведения в одесской Аркадии.

Мужчина сидел на скамейке и прохожие решили, что он просто спит и проходили мимо. Когда один из них увидел, что человек не подает признаки жизни, то вызвали бригаду «скорой помощи», которая констатировала его смерть.

Как рассказали очевидцы, сначала погибший отмечал день рождения в одном из увеселительных заведения, был очень пьян. Его вывели и посадили на скамейку, где он и скончался.

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