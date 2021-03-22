Под Одессой водитель иномарки сбил девочку, которая скончалась через несколько часов в больнице

ДТП с трагическим исходом случилось днем 21 марта на трассе Одесса-Южный возле поселка Черноморское в Лиманском районе. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net

Одессит на автомобиле Citroen совершил наезд на 13-летнюю девочку, когда та пересекала дорогу. Пострадавшую в бессознательном состоянии доставили в областную больницу и не смотря на усилия медиков, спасти ребенка не удалось. Она умерла несколько часов после госпитализации.

Со слов 37-летнего водителя, девочка выбежала на проезжую часть внезапно, поэтому он не успел вовремя затормозить. Мужчину направили на медицинское обследование, которое показало, что он был трезвый. По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины. Назначено проведение ряда экспертиз.

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Поздно вечером в четверг на улице Пушкинской Mercedes-Benz под управлением пьяного местного жителя упал в реку. Спасателям пришлось доставать пострадавшего, разбив окно машины.

В машине, кроме водителя, был его товарищ, – обоим по 34 года. Когда работникам ГСЧС удалось их извлечь из авто, разбив окно, живым был только водитель – его с переохлаждением забрала скорая помощь.

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