В Одессе неравнодушные пассажиры скрутили хулигана, устроившего дебош в общественном транспорте

Неприятное событие произошло на выходных в трамвае №3, который в тот момент двигался по улице водопроводной. Об этом сообщает местный сайт "Думская".

"Хулиган во время поездки пил пиво, на весь салон ругался матом и агрессивно реагировал на предложения соседей вести себя скромнее и надеть маску. Словесная перепалка закончилась тем, что мужчина достал газовый баллончик и распылил его содержимое в лицо находящемуся рядом пенсионеру", - пишет издание.

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После этого двое пассажиров недолго думая схватили нарушителя, скрутили его и выволокли из вагона, уложив лицом в асфальт.

Водитель трамвая вызвала полицию и скорую для пострадавшего пенсионера. Правоохранители приехали на вызов через 15 минут.

Ранее мы сообщали, под Одессой водитель иномарки сбил девочку, которая скончалась через несколько часов в больнице.

ДТП с трагическим исходом произошло днем 21 марта на трассе Одесса-Южный возле поселка Черноморское.

Одессит на автомобиле Citroen совершил наезд на 13-летнюю девочку, когда та пересекала дорогу. Пострадавшую в бессознательном состоянии доставили в областную больницу и несмотря на усилия медиков, спасти ребенка не удалось. Она умерла несколько часов после госпитализации.

По словам 37-летнего водителя, девочка выбежала на проезжую часть внезапно, поэтому он не успел вовремя затормозить. Мужчина был трезв.

Напомним, что Одесса шумно отгуляла на пороге локдауна, видео: "Добро пожаловать в красную зону"

А еще Politeka писала в Одессе скорая попала в ДТП, появилось видео: улетела на трамвайные рельсы

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