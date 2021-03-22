В сети рассекретили личность агрессивного мужчины, который устроил жестокое избиение ветерана АТО на парковке в Одессе
Напомним, что 17 марта около одной из многоэтажек на улице Генерала Бочарова сотрудники охранной фирмы избили работника курьерской службы, который, ко всему прочему, оказался ветераном АТО.
Им не понравилось, что курьер занял на автостоянке место их начальника, который стал инициатором драки.
Зовут его, по данным СМИ, Киракосян Ованес. Он совладелец этой охранной фирмы «Титан Секьюрити», а по совместительству помощник народного депутата Анатолия Урбанского.
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Также известно, что осенью 2020 года Киракосян Ованес шел в областной совет кандидатом в депутаты от партии “За майбутнє” под одиннадцатым номером в списке, но не прошел.
Кроме того, Киракосян Ованес попал в базу данных сайта Миротворец, который собирает данные о людях, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.
Узнав о произошедшем нардеп Урбанский пообещал, что никого покрывать не будет.
В полиции отреагировали на избиение и возбудили уголовное производство. Правоохранители проведут экспертизу и установят степень тяжести телесных повреждений.
Ранее мы сообщали, что на следующий день после избиение АТОшникаи неравнодушные одесситы устроили митинг возле офиса охранного агентства на улице Балковской.
Они разукрасили машины краской, прокололи им шины и блокировали офис администрации.
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