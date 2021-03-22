В последние две недели в Одесской области фиксируют очень высокий уровень заболеваемости Covid-19, среди заболевших много медиков, которые болеют по второму кругу

Об этом на дистанционном заседании оперативного штаба сообщила директор горздрава Елена Якименко, в понедельник, 22 марта, пишет Думская .

По словам чиновницы, больше всего заболевших коронавирусом медработников наблюдается в одесской инфекционке, а также в ковидных больницах №5 и №8, где вирус нашли в том числе у главврачей.

Кроме медиков, болеет и немедицинский персонал, например, бухгалтеры, а также сотрудники департамента здравоохранения.

Якименко обратила особое внимание, что трое ее подчиненных заболели по второму кругу.

Ранее мы сообщали, что после весенних каникул большинство одесских школьников перейдут на дистанционное обучение. С 29 марта ученики 5-11 классов продолжат учиться онлайн. В то же время, для учеников младшей школы смешанную форму обучения. По желанию родителей для них сформируют классы на удаленке, а остальные младшеклассники будут учиться очно.

Напомним, что на 22 марта, в регионе официально выявлено 745 новых случаев заражения за сутки.

Общее число заболевших приближается к 100 тысячам и уже достигло 98 тысячи 249 человек.

Летальных случаев - 1 613, из них двое – за последние сутки. 81 721 человек выздоровел, в том числе 32 – за последние сутки. На данный момент в Одесской области болеют 14 915 человек.



