В небе над Одессой некоторые жители наблюдали очень зрелищное явление, которое они назвали «птичий смерч»

Его зафиксировали в воскресенье, 21 марта. Соответствующее видео обнародовал с соцсетях фотограф Александр Сивенко, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

На кадрах можно увидеть, как стая птиц на небе образовала вихрь, напоминающий смерч.

Одессит Александр Сивенко так и назвал свое видео «Птичий смерч».

Впрочем, орнитологи называют такое поведение птиц мурмурацией.

Слаженные движения стай, состоящих из тысяч птиц, порой настолько сложны, что кажутся нереальными.

Чаще всего так себя ведут скворцы. Они сбиваются в огромные стаи и исполняют своеобразный "танец". Обычно птицы изображают сжимающиеся и разжимающиеся облака с четко очерченными контурами, движущиеся непредсказуемым образом. Таким образом пернатые защищаются от хищников.

Долгое время о мурмурации знали только ученые и любители птиц. Широкую известность это явление приобрело относительно недавно, с появлением видеосервисов вроде ютуба. Здесь увидеть мурмурацию может любой желающий.

Ранее мы сообщали, что в небе над Одессой заметили редкий атмосферный феномен.

Небольшой луч красного света озарил небосвод приблизительно в 6-7 часов, а потом исчез.

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