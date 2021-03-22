В небе над Одессой некоторые жители наблюдали очень зрелищное явление, которое они назвали «птичий смерч»
Его зафиксировали в воскресенье, 21 марта. Соответствующее видео обнародовал с соцсетях фотограф Александр Сивенко, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
На кадрах можно увидеть, как стая птиц на небе образовала вихрь, напоминающий смерч.
Одессит Александр Сивенко так и назвал свое видео «Птичий смерч».
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Впрочем, орнитологи называют такое поведение птиц мурмурацией.
Слаженные движения стай, состоящих из тысяч птиц, порой настолько сложны, что кажутся нереальными.
Чаще всего так себя ведут скворцы. Они сбиваются в огромные стаи и исполняют своеобразный "танец". Обычно птицы изображают сжимающиеся и разжимающиеся облака с четко очерченными контурами, движущиеся непредсказуемым образом. Таким образом пернатые защищаются от хищников.
Долгое время о мурмурации знали только ученые и любители птиц. Широкую известность это явление приобрело относительно недавно, с появлением видеосервисов вроде ютуба. Здесь увидеть мурмурацию может любой желающий.
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