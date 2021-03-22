Во время тушения пожара в жилом доме погиб одесский спасатель

Трагическое происшествие случилось днем 22 марта на Ленпоселке, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Одесской области. Кадры с места показал телеграм-канал «ХО», передает Politeka.ne

По информации спасателей, в 12:53 в службу 101 поступило сообщение, что на улице Магистральная, 59 произошло возгорание частного двухэтажного жилого дома.

Пожарники приступили к ликвидации огня и через некоторое время к медикам скорой помощи обратился с жалобой на ухудшение самочувствия командир отделения 8-й государственной пожарно-спасательной части.

Пока пожарные занимались ликвидацией возгорания на площади 120 кв. метров, врачи пытались откачать 47-летнего пожарника, однако им это не удалось. Он умер.

К ликвидации пожара от ДСНС привлекались 4 единицы пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава.

Сейачс устанавливаются точные причины смерти сотрудника ГСЧС.

Ранее мы сообщали, под Одессой водитель иномарки сбил девочку, которая скончалась через несколько часов в больнице.

ДТП с трагическим исходом произошло днем 21 марта на трассе Одесса-Южный возле поселка Черноморское.

Одессит на автомобиле Citroen совершил наезд на 13-летнюю девочку, когда та пересекала дорогу. Пострадавшую в бессознательном состоянии доставили в областную больницу и несмотря на усилия медиков, спасти ребенка не удалось. Она умерла несколько часов после госпитализации.

По словам 37-летнего водителя, девочка выбежала на проезжую часть внезапно, поэтому он не успел вовремя затормозить. Мужчина был трезв.

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