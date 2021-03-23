Новый циклон принесет в Одессу морозы и снег

Об этом со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей передает Politeka.net

Так, во вторник, 23 марта небо над Одессой затянется снежными тучами, которые принесут в город мокрый снег.

Кроме того, с самого утра в Одессе дует северный порывистый ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

С утра столбики термометров покажут до 2 градусов тепла, днем потеплеет до 4-6°С тепла в Одессе, а в области местами будет даже +8°С. Однако к ночи температура снизится -3…+2°С тепла.

Ранее мы уже писали, что март преподнесет неожиданный сюрприз напоследок- в Одессу возвращаются морозы с мокрым снегом и порывистым ветром.

Погода в Одесской области становится все хуже с каждым днем и долгожданное потепление, заглянув на территорию нашего региона, так же поспешно исчезло.

Четвертая неделя марта не сулит одесситам ничего хорошего, а без того не очень высокие температуры опустятся еще ниже, до минусовых, о чем говорится в в новом прогнозе погоды, опубликованном метеорологами.

Кроме того, циклоны и атмосферные фронты, принесут в Одессу много мокрого снега, который, сменяя дожди будет идти каждый день вплоть до пятницы. Особенно много снежных осадков выпадет в середине недели.

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