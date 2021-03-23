Фото сделаны в первый день официального локдауна

С сегодняшнего дня в Одессе начал действовать жесткий локдаун

Это значит, что все заведения общественного питания работают исключительно на вынос, торговые центры и спортзалы закрыты для групповых посещений, а салоны и клиники работают только по предварительной записи.

Кроме того, запрещено посещение учебных заведений кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1- 4 классов учреждений общего среднего образования. О этом сообщил губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скрольте страницу до конца)

Что касается городского транспорта, то комиссия разрешила осуществлять перевозку пассажиров на автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в трамваях и троллейбусах, но пускать пассажиров в салон будут только на сидячие места.

В противном случае водителю будет грозить крупный штраф. Также не стоит забывать о ношении масок.

Уже с утра на остановках общественно транспорта образовались огромные очереди из желающих ехать.

Фотографиями происходящего делятся очевидцы в местных телеграм-каналах.

В кадр попала очередь на поселке Котовского, а также в центре города.

"Утро начинается не с кофе, а с огромной очереди", - сообщают авторы.

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