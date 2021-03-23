Несмотря на то, что Одесская область уже вошла в «красную» зону карантина, количество зараженных коронавирусом за сутки перевалило за тысячу человек

Как сообщили на сайте Министарства здравоохранения, за минувшие сутки, 22 марта в регионе подтвердили 1 122 новых случаев заболевания коронавирусом. Днем ранее это цифра была значительно меньше – 745 инфицированных, передает Politeka.net

Общее число заболевших в Одесской области неуклонно близится к 100 тысячам и пока составляет 99 тысячи 371 человек.

За сутки в области от последствий болезни умерли 13 человек. Выздоровели 178 пациента.

Всего летальных случаев 1626.

Ранее мы сообщали о том, что с полуночи 23 марта в Одессе ввели локдаун.

Результаты суровых карантинных ограничений уже проявились на остановках общественного транспорта в Одессе.

Трамваи, троллейбусы и маршрутки в Одессе продолжает ходить. Однако, по решению комиссии ТЭБ и ЧС, перевозка пассажиров в маршрутках, трамваях и троллейбусах разрешена при условии, что количество пассажиров не будет превышать количество мест для сидения.

В связи с этим с самого утра на остановках общественного транспорта выстроились длинные очереди одесситов. Скандалов и драк пока не зафиксировано.

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