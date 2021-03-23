В Одесской области молодая техничка обокрала учеников, пока убирала помещения

О вопиющем инциденте, который произошел в одной из школ в Болграде, рассказали в местной полиции, передает Politeka.net

По словам правоохранителей, всего 22-летняя уборщица украла у трех учеников телефоны, два из которых уже вернули, а третий полицейские ищут, так как девушка заявила, что выбросила его.

«Один мобильник злоумышленница забрала с подоконника в столовой, куда во время обеда его положил 12-летний мальчик, второй — вытащила из сумки 13-летней девочки в раздевалке и еще один — взяла со столика 11-летнего мальчика в комнате отдыха, — говорят полицейские.

Чтобы отвести от себя подозрение воровка сразу же уволилась из учебного заведения, однако полиция ее разоблачила.

За кражи ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее мы сообщали, после того, как Одесса угодила в «красную» зону карантина учеников ждет смешанная форма обучения. Об этом в ходе совещания оперативного штаба сообщила директор департамента образования Елена Буйневич.

По словам чиновницы, учеников 5-11 классов после выхода из весенних каникул ожидает дистанционка, а младшие классы, в свою очередь, будут обучаться по желанию родителей.

«Многие родители просят перевести их детей в онлайн, поэтому в течение этой недели в школах проведут опрос, чтобы определить, кому нужно дистанционное обучение. По результатам опроса для этих детей будут сформированы специальные классы, а остальные будут обучаться очно», - сообщила Елена Буйневич.

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