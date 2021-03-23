Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы

В Одессе на Черемушках пьяный дебошир забил до смерти своего приятеля

Инцидент произошел в одной из квартир на улице Малиновского. Об этом сообщает сайт одесской полиции, передает Politeka.net

Конфликт разгорелся во время домашнего застолья, потом перерос в драку, в ходе которой 32-летний мужчина начал избивать своего знакомого, к которому он пришел в гости. Это услышали соседи, и вызвали скорую и полицию.

Дебошира задержали, а 63-летнего хозяина квартиры увезла скорая. Через несколько дней от полученных травм он скончался в больнице. Медики констатировали у погибшего отек головного мозга и закрытый перелом костей черепа.

За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, мужчине грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

Не так давно мы сообщали, что в Одессе неравнодушные пассажиры скрутили хулигана, устроившего дебош в общественном транспорте.

Неприятное событие произошло на выходных в трамвае №3, который в тот момент двигался по улице Водопроводной.

Хулиган во время поездки пил пиво, на весь салон ругался матом и агрессивно реагировал на предложения соседей вести себя скромнее и надеть маску. Словесная перепалка закончилась тем, что мужчина достал газовый баллончик и распылил его содержимое в лицо находящемуся рядом пенсионеру.

После этого двое пассажиров недолго думая схватили нарушителя, скрутили его и выволокли из вагона, уложив лицом в асфальт.

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