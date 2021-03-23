После того, как Одесса вошла в «красную» зону карантина полицейские устроили массовые облавы в городе
Так, под прицел правоохрантелей попал железнодорожный вокзал. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net
«Копы устроили облаву на 📍ЖД на тех кто без масок 😷 и сразу же штрафуют», - предупреждают одесситов и гостей города авторы телеграм-канала.
По словам очевидцев, порядка 10 полицейских хватали людей, опаздывающих на поезд и выписывали им штрафы.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Осадчую, улетевшую из Украины без Горбунова, засняли с "Холостяком", кадры уже в Сети: "Было приятно..."
Дорофеева в прозрачном наряде вызвала фурор новой внешностью без парика: "Похожа на Билли Айлиш"
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
27-летняя королева красоты внезапно скончалась за границей, врачи не успели: "Молила о помощи"
К слову, за отсутствие или неправильное ношение масок в общественных местах штраф составляет для обычных граждан от 170 до 255 гривен. Для предпринимателей нарушение правил карантина обойдется от 17 000 до 34 000 гривен, а для должностных лиц от 34 000 до 170 000.
Ранее мы сообщали о том, что с полуночи 23 марта в Одессе ввели локдаун.
Результаты суровых карантинных ограничений уже проявились на остановках общественного транспорта в Одессе.
Трамваи, троллейбусы и маршрутки в Одессе продолжает ходить. Однако, по решению комиссии ТЭБ и ЧС, перевозка пассажиров в маршрутках, трамваях и троллейбусах разрешена при условии, что количество пассажиров не будет превышать количество мест для сидения.
В связи с этим с самого утра на остановках общественного транспорта выстроились длинные очереди одесситов. Скандалов и драк пока не зафиксировано.
Напомним, что Одесса шумно отгуляла на пороге локдауна, видео: "Добро пожаловать в красную зону"
А еще Politeka писала, что зараженных больше тысячи: как сейчас обстоят дела с COVID-19 в "красной" Одесской области
Также Politeka сообщала, что жителей Одессы заставили выстроиться в огромные очереди на остановках из-за локдауна, кадры