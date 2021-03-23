Не забывайте про маску, чтобы не нарваться на штраф

После того, как Одесса вошла в «красную» зону карантина полицейские устроили массовые облавы в городе

Так, под прицел правоохрантелей попал железнодорожный вокзал. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net

«Копы устроили облаву на 📍ЖД на тех кто без масок 😷 и сразу же штрафуют», - предупреждают одесситов и гостей города авторы телеграм-канала.

По словам очевидцев, порядка 10 полицейских хватали людей, опаздывающих на поезд и выписывали им штрафы.

К слову, за отсутствие или неправильное ношение масок в общественных местах штраф составляет для обычных граждан от 170 до 255 гривен. Для предпринимателей нарушение правил карантина обойдется от 17 000 до 34 000 гривен, а для должностных лиц от 34 000 до 170 000.

Ранее мы сообщали о том, что с полуночи 23 марта в Одессе ввели локдаун.

Результаты суровых карантинных ограничений уже проявились на остановках общественного транспорта в Одессе.

Трамваи, троллейбусы и маршрутки в Одессе продолжает ходить. Однако, по решению комиссии ТЭБ и ЧС, перевозка пассажиров в маршрутках, трамваях и троллейбусах разрешена при условии, что количество пассажиров не будет превышать количество мест для сидения.

В связи с этим с самого утра на остановках общественного транспорта выстроились длинные очереди одесситов. Скандалов и драк пока не зафиксировано.

Напомним, что Одесса шумно отгуляла на пороге локдауна, видео: "Добро пожаловать в красную зону"

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