Штрафы их не пугают

Появилась информация о том, как работают одесские рынки после введения локдауна

Так, с сегодняшнего дня, 23 марта, в Одессе закрылся строительный рынок Малиновский.

Администрации рынка уведомила, что причиной закрытия стало введение в Одессе и области ограничений «красной» зоны карантина.

В тоже время, как сообщают телеграм-каналы, промтоварный рынок «7 километр» локдаун не берет, и он пытается работать и в новых условиях.

«Вопреки заявлениям местных властей о введении локдауна, промрынок «7 км» продолжает свою работу — торговцы говорят о том, что принимают заказы по интернету под доставку заказчику», - пишет телеграм-канал «Одесса Инфо».

По информации СМИ, гипермаркет «Эпицентр» также работает. При этом сотрудники полиции в Одессе предпринимают усилия для закрытия маленьких магазинов промышленной группы товаров, как будто они привлекают больше покупателей, чем продуктовые.

Отметим, что «7 километр» и «Эпицентр» не находятся на городской территории. Это зона ответственности областных властей.

Ранее мы сообщали, после того, как Одесса вошла в «красную» зону карантина полицейские устроили массовые облавы в городе.

Так, под прицел правоохрантелей попал железнодорожный вокзал.

«Копы устроили облаву на 📍ЖД на тех кто без масок 😷 и сразу же штрафуют», - предупреждают одесситов и гостей города авторы телеграм-канала "Одесса-Инфо".

По словам очевидцев, порядка 10 полицейских хватали людей, опаздывающих на поезд и выписывали им штрафы.

Напомним, что Одесса шумно отгуляла на пороге локдауна, видео: "Добро пожаловать в красную зону"

А еще Politeka писала, что зараженных больше тысячи: как сейчас обстоят дела с COVID-19 в "красной" Одесской области

Также Politeka сообщала, что жителей Одессы заставили выстроиться в огромные очереди на остановках из-за локдауна, кадры