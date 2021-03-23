Неравнодушных одесситов просят помочь с поисками женщины, которая ушла из дома в состоянии глубокой депрессии и бесследно пропала

Как передает Politeka.net, об этом на страницах соцсетей рассказала знакомая пропавшей одесситки Виктория Киоссе.

По ее словам, Татьяна Дробязко, которой 52 года, вышла из дома 22 марта днем и до сих пор не вернулась. С 13:00 того же дня ее телефон отключен.

«Она была в состоянии глубокой депрессии, – говорит знакомая.

Приметы женщины: рыжие волосы и зеленые глаза. Рост 163 сантиметра. Была одета в черный пуховик ниже колена, темные джинсы, черные кроссовки Reebok.

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По словам директора департамента муниципальной безопасности Виктора Кузнецова, всего сотрудникам спасательно-водолазной службы удалось спасти 2450 человек, в том числе 282 ребенка; 29 человек из них вывели из состояния клинической смерти.

К сожалению, не удалось спасти 11 человек. Среди них, по словам Кузнецова, двое прыгнули с пирса и получили смертельные для жизни травмы.

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Знакомые умершего спасателя сообщили, что его звали Сергей Гринько. По их данным, пожарный погиб в результате травм, которые получил, когда во время тушения пожара упал с крыши двухэтажного дома. У погибшего осталось двое несовершеннолетних детей.

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