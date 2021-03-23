В Одессе запретили выходить на улицу без защитной маски на лице
В частности, Кабинет министров запретил ходить на территориях общего пользования в «красных» карантинных зонах без защитных масок. Соответствующее распоряжение опубликовано на
Речь идёт об улицах, дорогах, парках, пляжах, скверах, садах, площадях, бульварах, проспектах, кладбищах.
"В красных зонах запрещается пребывание на территориях общего пользования без одетых респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно", - говорится в сообщении.
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Штраф за отсутствие маски составляет от 170 до 255 гривен. За другие нарушения карантина — от 17 тысяч гривен.
Отметим, что с 23 марта вся Одесская область официально вошла в "красную" зону карантина.
Ранее мы писали о том, что губернатор Сергей Гриневецкий сообщил, что Одесская область может выйти из "красной" зоны"карантина за пять дней, однако вероятнее всего она будет находиться в ней два или даже три недели.
"Мне сообщили о антирекорд в Украине по количеству умерших за сутки - 333 пациента. Поэтому, когда я говорил о характере заболеваемости как" цунами ", я не шутил. По моим оценкам, мы постоянно в такой зоне от двух до трех недель", - говорит Гриневецкий.
Напомним, что Одесса шумно отгуляла на пороге локдауна, видео: "Добро пожаловать в красную зону"
А еще Politeka писала, что зараженных больше тысячи: как сейчас обстоят дела с COVID-19 в "красной" Одесской области
Также Politeka сообщала, что жителей Одессы заставили выстроиться в огромные очереди на остановках из-за локдауна, кадры