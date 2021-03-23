В Одессе проверили уровень загрязнения воздуха и сообщили, в каких районах ситуация хуже всего

Об этом сообщает на официальном сайте города Одесса, передает Politeka.net

Так, передвижная муниципальная лаборатория КП «Муниципальный центр экологической безопасности» Одесского горсовета, путем отбора проб зафиксировала превышение допустимых норм на автовокзале (в 1,4 раза), Объездной дороге (загрязняющее вещество – оксид углерода – в 1,3 раза) и у Ж/Д вокзала (загрязняющее вещество – оксид углерода – в 1,28 раза).

Отметим, что забор проб проводился с 12 по 18 марта.

Основными причинами загрязнения воздуха в Одессе анализатор называет выбросы транспортных средств, особенно большегрузных. А также угольные электростанции.

Второстепенными источниками загрязнения воздуха на территории Одесского региона является сжигание соломы после урожая, строительные площадки и ремонт дорог.

Ранее мы сообщали, в Одессе запретили выходить на улицу без защитной маски на лице.

В частности, Кабинет министров запретил ходить на территориях общего пользования в «красных» карантинных зонах без защитных масок.

Речь идёт об улицах, дорогах, парках, пляжах, скверах, садах, площадях, бульварах, проспектах, кладбищах.

"В красных зонах запрещается пребывание на территориях общего пользования без одетых респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно", - говорится в сообщении.

Напомним, что Одесса шумно отгуляла на пороге локдауна, видео: "Добро пожаловать в красную зону"

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