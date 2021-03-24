В Одесской области умерла военнослужащая, которая недавно получила прививку от COVID-19

Предварительно, вакцинированная военнослужащая умерла из-за острого расстройства кровообращения, так как у нее были хронические сердечно-сосудистые заболевания, об этом сообщили в МОЗ

"Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных инцидентов после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано", - заявили в МОЗе.

На фото - слева

Трагедия произошла в поселке Черноморское. Отмечается, что девушка потеряла сознание на улице. После чего прохожие вызвали "скорую", однако спасти ее не удалось. За два дня до этого она привилась от коронавируса.

В Одеской ОГА призвали не спекулировать на теме вакцинации и распространять только проверенную и достоверную информацию.

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