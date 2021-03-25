Его обнаружили прохожие на на склонах Трассы здоровья

Страшную картину пришлось наблюдать прохожим в курортной части Одессы

Во второй половине дня на склонах в районе Французского бульваранеподалеку от Трассы здоровья они увидели тело молодого мужчины, которое болталось в петле на одном из деревьев. Прохожие вызвали полицию, передает Politeka.net

Как сообщают в пресс-службе регионального ГУНП, внешних следов насилия на теле погибшего не выявили. Его личность устанавливают. На месте работали следователи.

Одесские СМИ обнародовали кадры с места происшествия. На них можно увидеть, что мужчина повесился на местной полянке, неподалеку от Трассы здоровья. Он был одет в спортивные штаны, черную куртку и шапку. Лицо погибшего не показали.

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Трагедия разыгралась ночью в одном из сел Раздельнянского района нашей области.

Около часа ночи в частном доме на территории села Щербанка вспыхнул пожар.

К моменту приезда спасателей одноэтажный дом горел по всей площади. Пожарникам понадобилось два с половиной часа, чтобы потушить пылающее здание. За это время успело выгореть более 40 квадратных метров.

К сожалению, не обошлось без жертв. Во время разбора сгоревших конструкций дома сотрудниками ГСЧС было обнаружено два обгоревших тела. Причина происшествия устанавливается.

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