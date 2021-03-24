В Одесской области не хватает медперсонала
Пациентов с COVID-19 начала принимать и городская больница №8, в отдельно стоящем 4-этажном здании развернуто 120 койко-мест, из которых 100 подключены к кислороду.
«Мы можем бесконечно выделять средства из бюджета на разворачивание дополнительных койко-мест, конечно, пока у нас не закончатся городские больницы. Но это не выход.
Уже сегодня не хватает медработников. Убедительная просьба сократить контакты, соблюдать дистанцию и другие ограничительные меры. Давайте беречь своё здоровье и здоровье окружающих людей», - сообщили в мэрии Одессы.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Андрей Данилко выдал имя красотки, скрывающейся в костюме Месяца: "Знаешь что..."
Кароль без лифчика ужаснула новым экспериментом с образом, Потап в деле: "Народная артистка страны, позорище"
Брутальная Каменских в прозрачном наряде пошалила с подружками на капоте: "Это Потап такое..."
Горе обрушилось на экс-тренера "Голосу країни", боль от потери будет вечной: "Скорблю..."
Одесситам сообщили, как долго в регионе будут действовать ограничения «красной» зоны
Об этом в ходе брифинга рассказал глава одесской ОГА Сергей Гриневецкий, во вторник.
По словам губернатора, Одесская область может выйти из "красной" зоны карантина за пять дней, однако вероятнее всего она будет находиться в ней два или даже три недели.
Глава ОГА отметил, что решение о выводе региона из «красной» зоны должна принять государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, но только в случае улучшения ситуации с заболеваемостью в регионе.
Однако, сейчас в Украине в целом и в регионе в частности тенденции на скорейшее выход из "красной" зоны нет.
Напомним, что Одесса шумно отгуляла на пороге локдауна, видео: "Добро пожаловать в красную зону"
А еще Politeka писала, что зараженных больше тысячи: как сейчас обстоят дела с COVID-19 в "красной" Одесской области
Также Politeka сообщала, что жителей Одессы заставили выстроиться в огромные очереди на остановках из-за локдауна, кадры