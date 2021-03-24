В Одесской области не хватает медперсонала

Пациентов с COVID-19 начала принимать и городская больница №8, в отдельно стоящем 4-этажном здании развернуто 120 койко-мест, из которых 100 подключены к кислороду.

«Мы можем бесконечно выделять средства из бюджета на разворачивание дополнительных койко-мест, конечно, пока у нас не закончатся городские больницы. Но это не выход.

Уже сегодня не хватает медработников. Убедительная просьба сократить контакты, соблюдать дистанцию и другие ограничительные меры. Давайте беречь своё здоровье и здоровье окружающих людей», - сообщили в мэрии Одессы.

Одесситам сообщили, как долго в регионе будут действовать ограничения «красной» зоны

Об этом в ходе брифинга рассказал глава одесской ОГА Сергей Гриневецкий, во вторник.

По словам губернатора, Одесская область может выйти из "красной" зоны карантина за пять дней, однако вероятнее всего она будет находиться в ней два или даже три недели.

Глава ОГА отметил, что решение о выводе региона из «красной» зоны должна принять государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, но только в случае улучшения ситуации с заболеваемостью в регионе.

Однако, сейчас в Украине в целом и в регионе в частности тенденции на скорейшее выход из "красной" зоны нет.

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