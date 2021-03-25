Новый коронавирусный антирекорд зафиксирован в Одесской области

За прошедшие сутки, по данным СНБО на утро четверга, 25 марта, выявлено 1235 новых случаев заражения вирусом и это самый большой показатель с начала года. Об этом передает Politeka.net

Общее число заболевших составляет 101 тысяча 783 человека.

В тоже время зафиксировано очень большое число летальных случаев среди одесситов за сутки — 25. Всего погибли 1679 заболевших.

Вакцинировали вчера 470 жителей региона.

Наибольшее количество заболевших COVID-19 украинцев зафиксировали в Киеве, Одесской и Житомирской областях. Одесский регион — на 2-м месте по количеству заболевших.

К слову, после скандального запрета Кабмина ходить без масок по паркам и улицам в городах «красной» зоны и волны возмущения после этого, Минздрав решил внести коррективы в постановление от 22 марта.

Согласно обновленному сообщению, посещать скверы и парки без маски разрешается. Однако без маски нельзя появляться :

в медучреждениях;

в учебных заведениях;

подземных переходах;

остановках общественного транспорта;

в других местах общего пользования при невозможности соблюдать социальную дистанцию на расстоянии не менее одного метра.

Напомним, что к одесситам экстренно обратились из-за ситуации с вирусом: "Уже сегодня не хватает медиков"

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