Новый коронавирусный антирекорд зафиксирован в Одесской области
За прошедшие сутки, по данным СНБО на утро четверга, 25 марта, выявлено 1235 новых случаев заражения вирусом и это самый большой показатель с начала года. Об этом передает Politeka.net
Общее число заболевших составляет 101 тысяча 783 человека.
В тоже время зафиксировано очень большое число летальных случаев среди одесситов за сутки — 25. Всего погибли 1679 заболевших.
Вакцинировали вчера 470 жителей региона.
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Наибольшее количество заболевших COVID-19 украинцев зафиксировали в Киеве, Одесской и Житомирской областях. Одесский регион — на 2-м месте по количеству заболевших.
К слову, после скандального запрета Кабмина ходить без масок по паркам и улицам в городах «красной» зоны и волны возмущения после этого, Минздрав решил внести коррективы в постановление от 22 марта.
Согласно обновленному сообщению, посещать скверы и парки без маски разрешается. Однако без маски нельзя появляться :
в медучреждениях;
в учебных заведениях;
подземных переходах;
остановках общественного транспорта;
в других местах общего пользования при невозможности соблюдать социальную дистанцию на расстоянии не менее одного метра.
Напомним, что к одесситам экстренно обратились из-за ситуации с вирусом: "Уже сегодня не хватает медиков"
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