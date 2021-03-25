Пропавшую женщину, которую активно искали волонтеры, полиция и неравнодушные люди, нашли мертвой
Об этом
Так, тело 51-летней Татьяны Дробязко, которая вышла из дома в состоянии глубокой депрессии, найдено в Лиманском районе, 24 марта.
Известно, что ранее женщина работала в Черноморском морском пароходстве. В последний раз Татьяну видели в парке Горького и после 13:00 телефон был отключен.
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На данный момент ведется следствие, и сотрудники полиции не сообщают о причинах смерти женщины, однако на поисковой платформе рассказали, что Татьяна свела счеты с жизнью.
Одесситы выражают соболезнования родным и близким в комментариях.
"Спасибо за Вашу работу!!!! Мои соболезнования родным!! Очень жаль",
"Очень жаль.Родным сил и здоровья. Царствие небесное и вечный покой", - пишут в сети.
Ранее мы сообщали, что страшную картину пришлось наблюдать прохожим в курортной части Одессы.
Во второй половине дня на склонах в районе Французского бульваранеподалеку от Трассы здоровья они увидели тело молодого мужчины, которое болталось в петле на одном из деревьев. Прохожие вызвали полицию.
Внешних следов насилия на теле погибшего не выявили. Его личность устанавливают. На месте работали следователи.
Одесские СМИ обнародовали кадры с места происшествия. На них можно увидеть, что мужчина повесился на местной полянке, неподалеку от Трассы здоровья. Он был одет в спортивные штаны, черную куртку и шапку. Лицо погибшего не показали.
Напомним, что к одесситам экстренно обратились из-за ситуации с вирусом: "Уже сегодня не хватает медиков"
А еще Politeka писала, что зараженных больше тысячи: как сейчас обстоят дела с COVID-19 в "красной" Одесской области
Также Politeka сообщала, что в МОЗ назвали вероятную причину трагедии с военной, которая сделала прививку от вируса: "У нее были..."