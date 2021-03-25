Была в состоянии глубокой депрессии

Пропавшую женщину, которую активно искали волонтеры, полиция и неравнодушные люди, нашли мертвой

Об этом сообщает поисковая платформа 911 на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Так, тело 51-летней Татьяны Дробязко, которая вышла из дома в состоянии глубокой депрессии, найдено в Лиманском районе, 24 марта.

Известно, что ранее женщина работала в Черноморском морском пароходстве. В последний раз Татьяну видели в парке Горького и после 13:00 телефон был отключен.

На данный момент ведется следствие, и сотрудники полиции не сообщают о причинах смерти женщины, однако на поисковой платформе рассказали, что Татьяна свела счеты с жизнью.

Одесситы выражают соболезнования родным и близким в комментариях.

"Спасибо за Вашу работу!!!! Мои соболезнования родным!! Очень жаль",

"Очень жаль.Родным сил и здоровья. Царствие небесное и вечный покой", - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, что страшную картину пришлось наблюдать прохожим в курортной части Одессы.

Во второй половине дня на склонах в районе Французского бульваранеподалеку от Трассы здоровья они увидели тело молодого мужчины, которое болталось в петле на одном из деревьев. Прохожие вызвали полицию.

Внешних следов насилия на теле погибшего не выявили. Его личность устанавливают. На месте работали следователи.

Одесские СМИ обнародовали кадры с места происшествия. На них можно увидеть, что мужчина повесился на местной полянке, неподалеку от Трассы здоровья. Он был одет в спортивные штаны, черную куртку и шапку. Лицо погибшего не показали.

Напомним, что к одесситам экстренно обратились из-за ситуации с вирусом: "Уже сегодня не хватает медиков"

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