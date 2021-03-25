В Одессе патрульная полиция усиленно досматривает маршрутки на соблюдение ограничений «красной» зоны карантина

Видеодоказательство выложили очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как сотрудники полиции заходят в салон и считают количество пассажиров.

«Копы 🚔 проводят рейды по маршруткам города📍Среднефонтанская», - говорится в сообщении.

Отметим, что в общественном транспорте разрешено перевозить до 10 стоячих пассажиров, все они должны находится с защитными масками на лице.

К слову, после скандального запрета Кабмина ходить без масок по паркам и улицам в городах «красной» зоны и волны возмущения после этого, Минздрав решил внести коррективы в постановление от 22 марта.

Согласно обновленному сообщению, посещать скверы и парки без маски разрешается. Однако без маски нельзя появляться :

в медучреждениях;

в учебных заведениях;

подземных переходах;

остановках общественного транспорта;

в других местах общего пользования при невозможности соблюдать социальную дистанцию на расстоянии не менее одного метра.

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