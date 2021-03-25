В Одессе патрульная полиция усиленно досматривает маршрутки на соблюдение ограничений «красной» зоны карантина
Видеодоказательство выложили очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
На кадрах видно, как сотрудники полиции заходят в салон и считают количество пассажиров.
«Копы 🚔 проводят рейды по маршруткам города📍Среднефонтанская», - говорится в сообщении.
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Отметим, что в общественном транспорте разрешено перевозить до 10 стоячих пассажиров, все они должны находится с защитными масками на лице.
К слову, после скандального запрета Кабмина ходить без масок по паркам и улицам в городах «красной» зоны и волны возмущения после этого, Минздрав решил внести коррективы в постановление от 22 марта.
Согласно обновленному сообщению, посещать скверы и парки без маски разрешается. Однако без маски нельзя появляться :
в медучреждениях;
в учебных заведениях;
подземных переходах;
остановках общественного транспорта;
в других местах общего пользования при невозможности соблюдать социальную дистанцию на расстоянии не менее одного метра.
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