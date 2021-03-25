В сети обнародовали видео последних минут жизни военной Инны Нарожной, которая скончалась спустя два дня после вакцинации антикоронавирусной прививкой

Трагический момент попал на камеры наружного наблюдения, который распространило по сети издание "Шарий.net", передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Судя по записи, женщина шла по улице поселка Черноморское и общалась со своими коллегами-военными. В какой-то момент она резко упала на асфальт. Прохожие и знакомые военнослужащей попытались помочь женщине, однако та скончалась еще до приезда бригады "скорой помощи".

В тоже время в МОЗ сообщили, что согласно данным судмедэкспертизы, женщина умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

По их инофрмации, 43-летняя Инна Нарожная она имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни.

Причастна ли к этому недавняя вакцинация от коронавируса, которую получила женщина, выясняется специальной комиссией.

"Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных инцидентов после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано", - заявили в МОЗе.

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